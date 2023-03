Diaporama : Le testament de Pelé dévoilé : ce que va toucher sa veuve Marcia et une révélation inattendue...

1 / 13 Le testament de Pelé dévoilé : ce que va toucher sa veuve Marcia et une révélation inattendue...

2 / 13 Le testament de Pelé enfin révélé ! Pelé (Edson Arantes do Nascimento) et sa femme Marcia Aoki assistent à la première du film "Pelé : The birth of a legend" lors du Festival du Film de Tribeca à New York. © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

3 / 13 L'avocat de Marcia Aoki, la veuve du Brésilien s'est confié à l'AFP, indiquant ce que sa cliente allait toucher Marcia Aoki, femme de Pelé lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 13 D'après Luiz Kignel, la troisième et dernière épouse de Pelé va hériter de 30 % de ses biens L'ancien footballeur international brésilien, Pelé (Edson Arantes do Nascimento) lors de la soirée organisé par l'horloger suisse Hublot "Hublot loves football" à l'hôtel Lutetia, dans le 6ème arrondissement de Paris, France, le 2 avril 2019. Pelé est l'ambassadeur de la Maison Hublot. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 13 Marcia Aoki devrait conserver leur maison près de Sao Paulo, ainsi que plusieurs biens immobiliers et une participation dans la marque fondée par le Brésilien L'ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento alias Pelé et sa femme Marcia Aoki arrivent à la première mondiale de Pelé : Naissance d'une légende au Tribeca Film Festival 2016 à New York, New York le samedi 23 avril 2016. © Prensa Internacional/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 13 L'avocat mentionne aussi la possibilité d'une fille non reconnue par Pelé et qui pourrait hériter d'une partie de sa fortune Gianni Infantino, président de la FIFA , Marcia Aoki, la femme de Pelé - Les célébrités rendent hommage au roi Pelé lors de la veillée funèbre à Santos le 2 janvier 2022. Des milliers de Brésiliens, parfois émus aux larmes, et des personnalités du football ont défilé lundi devant le cercueil du " Roi " Pelé exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. Toute la journée, une file de supporteurs serpentait sur un à deux km devant le stade de la ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, attendant de pouvoir y entrer. Sao Paulo, le 2 janvier 2023 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 13 "Il a indiqué l'éventualité de l'existence d'une autre fille, dont la reconnaissance dépendra d'un test ADN", a déclaré Me Kignel Pelé (Edson Arantes do Nascimento) et sa femme Marcia Aoki assistent à la première du film "Pelé : The birth of a legend" lors du Festival du Film de Tribeca à New York. Le 23 avril 2016 © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

8 / 13 Marcia Aoki, femme de Pelé et Ronaldo lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage

9 / 13 Marcia Aoki, la femme de Pelé - Le nouveau président du Brésil Lula vient saluer à la légende du football Pelé au stade Vila Belmiro à Santos le 3 janvier 2022. © Leandro Bernardes/PX Imagens via ZUMA Press Wire / Bestimage © BestImage

10 / 13 Marcia Aoki, la femme de Pelé - Les célébrités rendent hommage au roi Pelé lors de la veillée funèbre à Santos le 2 janvier 2022. Des milliers de Brésiliens, parfois émus aux larmes, et des personnalités du football ont défilé lundi devant le cercueil du « Roi » Pelé exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. Toute la journée, une file de supporteurs serpentait sur un à deux km devant le stade de la ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, attendant de pouvoir y entrer. Sao Paulo, le 2 janvier 2023 © BestImage

11 / 13 Marcia Aoki, la femme de Pelé - Des milliers de Brésiliens, parfois émus aux larmes, et des personnalités du football ont défilé lundi devant le cercueil du « Roi » Pelé exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. Toute la journée, une file de supporteurs serpentait sur un à deux km devant le stade de la ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, attendant de pouvoir y entrer. Sao Paulo, le 2 janvier 2023. © BestImage

12 / 13 Pele et sa fiancée Marcia Cibelé Aoki- La princesse Stephanie de Monaco assiste a la ceremonie du 'Golden Foot Award' a Monaco le 17 Avril 2012. © BestImage