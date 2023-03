Le testament de Pelé dévoilé : ce que va toucher sa veuve Marcia et une révélation inattendue...

C'est l'une des disparitions les plus marquantes de l'année 2022. À 82 ans, l'un des sportifs les plus iconiques de l'histoire nous a quittés en la personne de Pelé. Le 29 décembre, on apprenait la mort de la légende brésilienne du football, unique vainqueur de 3 Coupe du monde dans sa carrière et considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire de son sport. Une terrible nouvelle pour ses millions de fans, ainsi que pour ses proches, à commencer par sa femme, Marcia Aoki, qui le soutenait depuis plusieurs années face à la maladie. Cancer des intestins, soucis cardiaques, et douleurs à la hanche, le roi Pelé était affaibli ces dernières années par des problèmes de santé qui s'accumulaient.

Plus de deux mois après la mort de l'ancien footballeur, qui a eu droit à des obsèques nationales au Brésil pendant lesquelles on a vu sa veuve en larmes, son testament vient d'être dévoilé par l'avocat de Marcia Aoki en personne. Se confiant à l'AFP, ce dernier a dévoilé que la femme d'affaires brésilienne d'origine japonaise, qui a épousé Pelé en 2016, devrait hériter de 30 % des biens de son mari. Celle qui fut la troisième et dernière épouse de celui que l'on surnomme "le roi Pelé" va donc récupérer leur maison de Guaruja, une station balnéaire de Sao Paulo, ainsi que plusieurs biens immobiliers et une participation dans la marque fondée par le Brésilien.

Il a indiqué l'éventualité de l'existence d'une autre fille, dont la reconnaissance dépendra d'un test ADN

Pour l'heure, l'inventaire de l'héritage de Pelé n'a pas été finalisé et il est donc difficile d'en connaître le montant total, mais l'avocat a fait une autre révélation pour le moins surprenante. D'après Luiz Kignel, il est possible que le testament mentionne la possibilité que le champion du monde ait une fille non reconnue et qui pourrait donc bénéficier d'une partie des 70 % de l'héritage restant. "Il a indiqué l'éventualité de l'existence d'une autre fille, dont la reconnaissance dépendra d'un test ADN qui n'a pas pu être effectué (sur Pelé) en raison de la pandémie et de son état de santé", a expliqué Me Kignel auprès de l'AFP.

Il se pourrait donc que Pelé soit reconnu comme le père d'un huitième enfant prochainement si l'on en croit ces informations. Une femme dont on ne connaît pas l'identité, mais qui pourrait donc hériter d'une partie de sa fortune.