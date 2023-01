"J'aurais voulu encore quelques instants..." : les premiers mots déchirants de la veuve de Pelé

C'est une fin d'année 2022 bien morose qu'ont vécu les amoureux de football avec le décès de la légende Pelé. À 82 ans, le vainqueur de 3 Coupe du monde a succombé des suites d'une longue maladie. Après plusieurs jours en soins intensifs, celui que l'on surnomme le roi Pelé a perdu son combat, plongeant des millions de Brésiliens dans une profonde tristesse. Le sportif a bien évidemment eu droit à des obsèques nationales et toutes les personnalités du pays se sont recueillis auprès de son cercueil, à commencer par le président, Lula. Forcément très affectée par la mort de son mort, Marica Aoki, sa femme depuis 2016, était effondrée au moment du dernier hommage à son mari.

Après plusieurs semaines de recueillements, la troisième femme de Pelé a décidé d'adresser ses premiers mots sur les réseaux sociaux. Sur le compte Instagram officiel de l'ancien footballeur, Marcia Aoki a écrit un long et touchant message à ses millions de fans. "Dire au revoir à celui que j'ai tant aimé et m'habituer à ne plus avoir à mes côtés ma raison de vivre, ton amour, ton affection et ton sens de l'humour va me prendre du temps", déclare-t-elle en introduction d'un message publié exactement un mois après la mort de l'idole de tout un pays.

Je me surprend encore à attendre que tu me dises : 'Marcia, mon amour, bonjour

Un message bouleversant de la part de Marcia Aoki, qui semble encore très touchée et n'a pas encore tourné la page. "J'aurais voulu encore quelques instants pour échanger nos regards. Quelques jours de plus pour jouer avec notre chiot Cacau", ajoute-t-elle, avant de poursuivre : "Je me surprend encore à attendre que tu me dises : 'Marcia, mon amour, bonjour. Regarde comme la mer est belle aujourd'hui."