Diaporama : Leonardo DiCaprio séparé de Camila Morrone : il aurait retrouvé l'amour, avec un mannequin encore plus jeune !

1 / 16 Leonardo DiCaprio séparé de Camila Morrone : il aurait retrouvé l'amour, avec un mannequin encore plus jeune !

2 / 16 Leonardo DiCaprio - Première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York.

3 / 16 Maria Beregova serait la nouvelle compagne de Leonardo DiCaprio.

4 / 16 Leonardo DiCaprio et sa compagne Camilla Morrone au premier rang du Dolby Theatre lors de la cérémonie des Oscars 2020, le 9 février 2020 à Los Angeles.

5 / 16 Maria Beregova serait la nouvelle compagne de Leonardo DiCaprio.

6 / 16 Maria Beregova sur Instagram. Le 24 juillet 2022.

7 / 16 Leonardo DiCaprio.

8 / 16 Gisele Bündchen et Leonardo DiCaprio aux Oscar 2005.

9 / 16 Leonardo DiCaprio lors de la 74e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à Beverly Hills, Los Angeles, le 8 janvier 2017. © HFPA/Zuma Press/Bestimage

10 / 16 Camila Morrone - 92e cérémonie des Oscars 2019 au Hollywood and Highland à Los Angeles, le 9 février 2020. @ Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM

11 / 16 Maria Beregova sur Instagram. Le 11 août 2022.

12 / 16 Leonardo DiCaprio à la première de ''Before The Flood'' au théâtre Bing à Culver City, le 24 octobre 2016.

13 / 16 Leonardo DiCaprio - Présentation du documentaire "Before the Flood" au siège de la Nasa à New York le 20 octobre 2016.

14 / 16 Camila Morrone tente de passer inaperçue, alors qu'elle se promène avec un ami à Miami. Le 12 décembre 2019.

15 / 16 Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence - Première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.