Diaporama Les larmes d'une élue indignée par sa collègue : "Vos propos m'ont extrêmement choquée"

5 / 5

Les représentants de Handicap International, le Maire de Lyon et 2 street artistes posent devant la fresque et la plaque commemorative de l'inauguration - Grégory Doucet (maire de Lyon) et Handicap International inaugurent la première fresque au Civil inconnu à Lyon le 21 septembre 2021.© Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage