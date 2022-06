Diaporama : Letizia d'Espagne canon en robe flashy, elle ne passe pas inaperçue

1 / 21 Letizia d'Espagne canon en robe flashy, elle ne passe pas inaperçue

3 / 21 La reine Letizia d'Espagne accueille les invités au Teatro Real en marge du Sommet de l'Otan à Madrid, le 30 juin 2022. La reine est entourée du juriste, diplomate et homme politique Gregorio Marañón Moya et du directeur du Teatro Real, Ignacio García-Belenguer Laita. Les accompagnateurs des chefs d'État et de gouvernement présents ce jeudi, dernier jour du sommet OTAN 2022, clôturent leur agenda culturel par une visite au Teatro Real et a débuté par une dégustation guidée de trois huiles d'olive extra vierge primées, puis les invités et la reine ont assisté à une répétition de l'opéra "Nabucco" de Giuseppe Verdi et à une représentation de la chanteuse de flamenco K.Morente. La célébration de l'OTAN a coïncidé avec le 40 ème anniversaire de l'adhésion de l'Espagne à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'invasion russe de l'Ukraine, les tensions entre Moscou et l'Alliance et l'adhésion de la Finlande et de la Suède marquent l'agenda d'un événement auquel participent des délégations de 40 pays et qui fait de Madrid l'épicentre de la politique mondiale lors de sa célébration.

13 / 21 La reine Letizia d'Espagne, Brigitte Macron, première dame de France - La reine Letizia d'Espagne accueille les invités au Teatro Real en marge du Sommet de l'Otan à Madrid, le 30 juin 2022. La reine est entourée du juriste, diplomate et homme politique Gregorio Marañón Moya et du directeur du Teatro Real, Ignacio García-Belenguer Laita. Les accompagnateurs des chefs d'État et de gouvernement présents ce jeudi, dernier jour du sommet OTAN 2022, clôturent leur agenda culturel par une visite au Teatro Real et a débuté par une dégustation guidée de trois huiles d'olive extra vierge primées, puis les invités et la reine ont assisté à une répétition de l'opéra "Nabucco" de Giuseppe Verdi et à une représentation de la chanteuse de flamenco K.Morente. La célébration de l'OTAN a coïncidé avec le 40 ème anniversaire de l'adhésion de l'Espagne à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'invasion russe de l'Ukraine, les tensions entre Moscou et l'Alliance et l'adhésion de la Finlande et de la Suède marquent l'agenda d'un événement auquel participent des délégations de 40 pays et qui fait de Madrid l'épicentre de la politique mondiale lors de sa célébration.





15 / 21 La reine Letizia d'Espagne, Jill Biden, Begona Gomez - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.





16 / 21 La reine Letizia d'Espagne avec Lydia Abela, Begona Gomez, Ingrid Schulerud, Emine Erdogan - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.

17 / 21 La reine Letizia d'Espagne - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.





18 / 21 La reine Letizia d'Espagne - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.





19 / 21 La reine Letizia d'Espagne et Jill Biden - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.





20 / 21 La reine Letizia d'Espagne avec Lydia Abela, Begona Gomez, Ingrid Schulerud, Emine Erdogan - Les concubins des chefs d'État de l'OTAN visitent le Palais Royal de La Granja de San Ildefonso au Real Sitio de San Ildefonso à Ségovie dans le cadre du 32ème Sommet de l'OTAN en Espagne, le 29 juin 2022.