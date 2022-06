Letizia d'Espagne canon en robe flashy, elle ne passe pas inaperçue

C'est à Madrid que le 32ème sommet de l'OTAN a été organisé ces mercredi 29 et jeudi 30 juin. Un lieu symboliquement choisi pour marquer les 40 ans de l'adhésion de l'Espagne dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Après un dîner de gala prestigieux avec le roi Felipe VI au cours duquel les chefs d'Etat et leurs conjoints se sont mis sur leur 31, les réunions ont battu leur plein. Letizia d'Espagne est alors entrée dans la danse pour passer du temps avec les femmes et les compagnons des politiques et dirigeants.

Ce jeudi 30 juin, la reine consort de 49 ans leur a offert une virée au mythique Teatro Real, là où quelques semaines plus tôt, la comédienne Marion Cotillard montait sur les planches pour interpréter le rôle de Jeanne d'Arc. Letizia d'Espagne est loin d'être passée inaperçue. Toujours parfaitement habillée, c'est cette fois-ci sur une belle robe rose flashy qu'elle avait jeté son dévolu, tenue agrémentée d'escarpins nude raccordés à sa pochette.

Letizia d'Espagne et ses nombreux visiteurs ont été accueillis par Ignacio García-Belenguer Laita, le directeur du théâtre qui leur avait réservé de bien jolies surprises comme celle d'assister à une répétition inédite de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi et à une représentation de la chanteuse de flamenco K.Morente, star du pays.

La veille, mercredi 29 juin, c'est une visite du Palais Royal de La Granja de San Ildefonso à Ségovie et du musée national d'art de la reine Sofia qu'elle leur avait organisée. Comme à son habitude, la reine était à la pointe du style ! Letizia d'Espagne portait une robe portefeuille sable à pois ceinturée, mariée à une paire d'espadrilles compensées, sans oublier son plus bel atout : son sourire. Hôtesse de charme, Letizia d'Espagne a encore marqué des points auprès de ses invités. Une belle revanche prise sur de longues années de galère à ses débuts au sein de la famille royale...