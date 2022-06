Diaporama : Letizia d'Espagne : Soirée entre copines pour applaudir une icône du cinéma français

1 / 20 Letizia d'Espagne : Soirée entre copines pour applaudir une icône du cinéma français

2 / 20 La reine Letizia d'Espagne lors de la réunion du "Spanish Committee of United World Schools Foundation" au palais Zarzuela à Madrid. © Jack Abuin / Zuma Press / Bestimage





3 / 20 La reine Letizia d'Espagne à son arrivée à la réunion du conseil d'administration de la "Residencia de Estudiantes", la plus haute instance dirigeante de cette institution, l'une des plus prestigieuses d'Espagne centres culturels les plus importants, à Madrid, Espagne, le 17 juin 2022.





4 / 20 Marion Cotillard lors de la présentation de la pièce "Jeanne d'Arc au bûcher" au théâtre Royal à Madrid le 1er juin 2022. Les responsables du Théâtre Royal de Madrid ont décidé de confier à Marion Cotillard le rôle principal de Jeanne d'Arc au bûcher, l'oratorio d'Arthur Honegger, qui sera donné au mois de juin 2022. L'actrice oscarisée, appelée en remplacement d'une comédienne espagnole, connaît bien ce rôle qu'elle a déjà endossé en 2005, 2012 et 2015.





5 / 20 La reine Letizia d'Espagne lors de l'audience avec quelques-uns des participants au "Congrès sur la traite des êtres humains, comment rendre visible une réalité cachée" à Madrid, organisée par l'association Nuevo Hogar Betania. Le 10 juin 2022.





6 / 20 La reine Letizia d'Espagne assiste à la remise de l'enseigne nationale à la "force de guerre navale spéciale" à Carthagène, le 7 juin 2022.





7 / 20 Marion Cotillard lors de la présentation de la pièce "Jeanne d'Arc au bûcher" au théâtre Royal à Madrid le 1er juin 2022. Les responsables du Théâtre Royal de Madrid ont décidé de confier à Marion Cotillard le rôle principal de Jeanne d'Arc au bûcher, l'oratorio d'Arthur Honegger, qui sera donné au mois de juin 2022. L'actrice oscarisée, appelée en remplacement d'une comédienne espagnole, connaît bien ce rôle qu'elle a déjà endossé en 2005, 2012 et 2015.





8 / 20 La reine Letizia d'Espagne lors de son voyage de coopération à Nouakchott (Mauritanie), du 31 mai au 2 juin 2022. A son arrivée, la souveraine a été accueillie par la première dame, Mariem Fadel Dah. Le 1er juin 2022.





9 / 20 La reine Letizia d'Espagne assiste à la remise de l'enseigne nationale à la "force de guerre navale spéciale" à Carthagène, le 7 juin 2022.





10 / 20 La reine Letizia d'Espagne à son arrivée à la réunion du conseil d'administration de la "Residencia de Estudiantes", la plus haute instance dirigeante de cette institution, l'une des plus prestigieuses d'Espagne centres culturels les plus importants, à Madrid, Espagne, le 17 juin 2022.





11 / 20 La reine Letizia d'Espagne lors de la réunion du "Spanish Committee of United World Schools Foundation" au palais Zarzuela à Madrid. Le 15 juin 2022 © Jack Abuin / Zuma Press / Bestimage





12 / 20 La reine Letizia d'Espagne à son arrivée à la présentation du "Livre blanc sur le cancer de la peau en Espagne" par l'Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie et sa Fondation Piel Sana à Madrid, le 13 juin 2022.





13 / 20 La reine Letizia d'Espagne lors de l'audience avec quelques-uns des participants au "Congrès sur la traite des êtres humains, comment rendre visible une réalité cachée" à Madrid, organisée par l'association Nuevo Hogar Betania. Le 10 juin 2022.





14 / 20 La reine Letizia d'Espagne assiste à la remise de l'enseigne nationale à la "force de guerre navale spéciale" à Carthagène, le 7 juin 2022.





15 / 20 La reine Letizia d'Espagne, lors de la réunion du conseil d'administration de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido qui s'est tenue au Palais de la Zarzuela, à Madrid, Espagne, le 15 juin 2022.





16 / 20 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent au défilé militaire clôturant la Journée des Forces armées espagnoles à Huesca, le 28 mai 2022.





17 / 20 La reine Letizia d'Espagne à son arrivée à la réunion du conseil d'administration de la Residencia de Estudiantes, la plus haute instance dirigeante de cette institution, l'une des plus prestigieuses d'Espagne centres culturels les plus importants, le 17 juin 2022, à Madrid.





18 / 20 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent au défilé militaire clôturant la Journée des Forces armées espagnoles à Huesca, le 28 mai 2022.





19 / 20 La reine Letizia d'Espagne inaugure le 81ème Salon du livre au Parc du Retiro à Madrid, Espagne, le 27 mai 2022.