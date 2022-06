Letizia d'Espagne : Soirée entre copines pour applaudir une icône du cinéma français

Letizia d'Espagne ne chôme pas. Il faut dire qu'en tant que reine consort d'Espagne, de part son statut d'épouse du roi Felipe VI, la mère de Leonor et Sofia enchaîne les apparitions officielles. Quand elle ne rend pas visite à des centres d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, qu'elle n'assiste pas à une cérémonie de remise d'enseigne de l'armée ou à la présentation d'un livre sur la lutte contre le cancer, Letizia d'Espagne s'offre un peu de temps pour elle. C'est la raison pour laquelle ce mardi 14 juin, l'ancienne journaliste a pris part à une virée entre copines. Pas de verres dans un bar ou de sortie en boîte de nuit non plus, c'est une soirée culturelle que le petit groupe s'est organisé. Et ce n'est autre que le talent de Marion Cotillard que Letizia d'Espagne et ses copines sont allées admirer.

Le site Vanitatis révèle que Letizia d'Espagne s'est présentée au Théâtre Royal pour assister à l'une des représentations de la pièce Jeanne d'Arc (Juana de Arco en la hoguera en espagnol, ndlr) dans laquelle Marion Cotillard campe le premier rôle après le désistement de l'actrice choisie au départ. Pour ne pas attirer les regards, c'est avec un service de sécurité restreint que la tête couronnée a débarqué en toute discrétion. A l'issue du spectacle, Letizia d'Espagne ne s'est pas éternisée non plus pour ne pas créer de mouvement de foule et a vite rejoint le palais de la Zarzuela, résidence royale.

Cette visite pas comme les autres a sans doute fait plaisir à Marion Cotillard. La comédienne de 46 ans enchaîne depuis plusieurs jours. Après un Festival de Cannes en grandes pompes, au cours duquel elle a notamment présenté le film Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin, dans lequel elle donne la réplique à Melvil Poupaud, Marion Cotillard s'est envolée direction l'Espagne pour un projet de dernière minute. La maman de Marcel et Louise s'est vu confier le rôle principal de la pièce de théâtre après désistement de la comédienne choisie à l'origine. On ignore encore si les spectateurs ont dû sortir Les Petits Mouchoirs pendant ses prestations, dont la dernière était d'ailleurs prévue le vendredi 17 juin...