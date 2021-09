Diaporama Lily-Rose Depp le ventre à l'air, face à son ex Timothée Chalamet !

1 / 26 Met Gala 2021 : Lily-Rose Depp le ventre à l'air, face à son ex Timothée Chalamet !

2 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) à New York.

3 / 26 Lily-Rose Depp à la sortie du Carlyle Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

4 / 26 Timothée Chalamet - Soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.

5 / 26 Lily-Rose Depp et Margaret Qualley au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

6 / 26 Lily-Rose Depp et Margaret Qualley au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

7 / 26 Timothée Chalamet - Soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 13 septembre 2021.

8 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

9 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

10 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

11 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

12 / 26 Lily-Rose Depp au Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

13 / 26 Lily-Rose Depp à la sortie du Carlyle Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

14 / 26 Lily-Rose Depp à la sortie du Carlyle Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

15 / 26 Lily-Rose Depp à la sortie du Carlyle Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

16 / 26 Lily-Rose Depp à la sortie du Carlyle Hotel pour se rendre à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 à New York le 13 septembre 2021.

17 / 26 Exclusif - Lily-Rose Depp dans le quartier de Soho après un déjeuner au restaurant "Carbone" à New York le 5 septembre 2021.

18 / 26 Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet - Tapis rouge du film "The King" lors du 76ème festival international du film de Venise, la Mostra, le 2 septembre 2019. © Future-Image via ZUMA Press/Bestimage

19 / 26 Lily-Rose Depp fait ses courses à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 septembre 2021.

20 / 26 Exclusif - Lily-Rose Depp se balade à New York en minishort et santiags le 28 juin 2021

21 / 26 Exclusif - Lily Rose Depp se promène avec un ami et des ballons pendant le week-end de Pâques à New York, le 4 avril 2021.

22 / 26 Lily-Rose Depp participe à l'élaboration des rouges à lèvres dans le laboratoire de Chanel Beauty. Paris. Le 26 mars 2021.

23 / 26 Vanessa Paradis et sa fille Lily Rose Depp - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 6 octobre 2020 © Olivier Borde / Bestimage

24 / 26 Lily Rose Depp - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 6 octobre 2020 © Olivier Borde / Bestimage

25 / 26 Lily-Rose Depp - 73e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 2 février 2020.