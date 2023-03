Diaporama : Lindsay Lohan enceinte et donc bientôt maman pour la première fois, elle est déjà équipée !

Lindsay Lohan enceinte et donc bientôt maman pour la première fois, elle est déjà équipée !

Dans quelques mois, Lindsay Lohan deviendra maman pour la première fois. Lindsay Lohan et sa soeur Alaina font du shopping chez Chanel à New York. © BestImage

En effet, l'actrice Américaine de 36 ans s'est emparée de ses réseaux sociaux ce mardi 14 mars pour annoncer la nouvelle à ses fans. Lindsay Lohan à l'aéroport JFK de New York City, New York, Etats-Unis, le 20 février 2022. © BestImage

" Nous sommes bénis et excités ! ", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'un body blanc portant l'inscription Coming soon . " C'est une merveilleuse nouvelle ", " Tellement heureuse pour toi" , " Tu seras assurément une maman cool ", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Lindsay Lohan assiste à la soirée anniversaire de la marque de bijoux "UNOde50" à Madrid. Le 9 juin 2016 © BestImage

5 / 16