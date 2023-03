Lindsay Lohan enceinte et donc bientôt maman pour la première fois, elle est déjà équipée !

Dans quelques mois, Lindsay Lohan deviendra maman pour la première fois. En effet, l'actrice Américaine de 36 ans s'est emparée de ses réseaux sociaux ce mardi 14 mars pour annoncer la nouvelle à ses fans. "Nous sommes bénis et excités !", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'un body blanc portant l'inscription Coming soon. "C'est une merveilleuse nouvelle", "Tellement heureuse pour toi", "Tu seras assurément une maman cool", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Un représentant de la star a notamment affirmé auprès de Page Six qu'"elle se sent bien et qu'elle est ravie".