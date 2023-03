Lindsay Lohan enceinte mais déjà confrontée à un problème de grande ampleur

Lindsay Lohan, Austin Mahone, Jake Paul ou encore Kim Kardashian ont tous été pris pour cible par la justice américaine ces derniers mois pour une affaire de crypto-monnaies.

Décidément, Lindsay Lohan ne connaîtra jamais la paix ! Après s'être battue durant des années contre son addiction, et seulement quelques jour après l'annonce de sa grossesse, l'actrice de Freaky Friday s'est retrouvée mêlée à une affaire judiciaire financière de grande ampleur. À 36 ans, la star hollywoodienne et future maman a dû verser une somme de 40 670 dollars et 101 887 dollars de remboursement et d'amendes pour avoir effectué des partenariats rémunérés sans les afficher. En effet, avec une communauté de plus de 12 millions d'abonnés Lindsay Lohan aurait fait la promotion du business de l'entrepreneur chinois Justin Sun sans pour autant avoir précisé qu'elle était rémunérée pour le faire.

Déjà accusé pour des faits de fraudes dans le milieu du trading par la commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, Justin Sun a tout de même continué de s'associer à de nombreuses célébrités sur les réseaux sociaux pour effectuer la promotion de son entreprise. Comme Lindsay Lohan, la star de télé-réalité, Kim Kardashian a également dû verser la somme de 1,26 millions de dollars quelques mois plus tôt pour une même affaire.

Lindsay Lohan, la star qui s'éloigne des dramas

Avec un bébé en route, l'ancienne star de Disney n'a visiblement pas la tête aux dramas ces temps-ci. En effet, Lindsay Lohan a accepté sans admettre ou nier sa culpabilité de verser des sommes conséquentes pour payer son amende suite à cette affaire. En couple depuis 2019 avec le financier Bader Shammas rencontré lors d'un festival à Dubaï, l'interprète de Rumors est sur un petit nuage depuis quelques mois. Fiancée depuis novembre 2021 et enceinte de son premier enfant, l'actrice a laissé derrière elle son passé obscur marqué par un long combat contre l'addiction et la justice.

Désormais, lorsqu'elle ne fait pas la promotion de la cryptomonnaie sur sa page Instagram, l'actrice partage son quotidien de future maman à ses followers.