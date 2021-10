Lindsay Lohan en couple : première sortie très discrète avec son nouveau chéri

Merveilleuse nouvelle pour Lindsay Lohan ! D'après le Daily Mail, l'actrice américaine de 35 ans a retrouvé l'amour et serait aujourd'hui en couple. En effet, selon le tabloïd britannique, cette romance se déroule déjà depuis plusieurs années. Une histoire d'amour faite dans le plus grand secret...

Ce vendredi 29 octobre 2021, les deux tourtereaux ont débarqué à l'aéroport international John F. Kennedy situé à New-York (voir diaporama). Et en sortant de l'avion, l'actrice américaine et son mystérieux amoureux ont été aperçus vêtus quasiment dans des tenus similaires. Un détail qui n'a pas échappé aux médias anglophones... Toujours selon les propos du Daily Mail, l'idylle entre Bader Shammas et Lindsay Lohan a commencé il y'a déjà deux ans. Ils se seraient rencontrés lors d'un festival de musique à Dubaï quelque temps avant la pandémie de la Covid-19.

Au sujet du jeune homme, une source proche de la star avait dévoilé au Sun, en mai dernier, quelques informations sur l'identité du jeune trentenaire : "Ce n'est pas un acteur, il n'est pas dans l'industrie du divertissement, il gère des fonds pour des personnes fortunées au Crédit Suisse". Une relation qui risque de s'officialiser prochainement puisqu'à en croire les propos de cette même source, le mariage ne devrait pas tarder... "Ils finiront par se marier dans un futur proche. Elle a 34 ans, ce n'est qu'une question de temps", avait rapporté l'informateur à l'époque.

Une sortie professionnelle

Alors que Lindsay Lohan avait déserté les plateaux de tournages ces dernières années, tout porte à croire que la comédienne prépare son grand retour. Et son retour à New-York (aux côtés de son nouveau chéri) y serait d'ailleurs pour quelque chose. Car d'après les propos du magazine Variety, en mai dernier, l'actrice culte du film Lolita malgré moi sera l'héroïne d'une prochaine comédie romantique signée Netflix. Une production de Noël dans laquelle elle y incarnera le rôle d'une héritière d'un empire hôtelier, tout juste fiancée et victime d'un accident de ski. Souffrant d'amnésie, son personnage sera soigné par un beau propriétaire de chalet...