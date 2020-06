Lindsay Lohan : Sa mère Dina est fiancée à son chéri rencontré sur internet

La vie amoureuse des stars passionne leurs fans. Ceux de Lindsay Lohan sont ravis d'apprendre que sa mère s'est fiancée. Dina Lohan s'apprête à épouser un homme... qu'elle n'a jamais vu en vrai !

L'heureuse nouvelle, Dina Lohan l'a annoncée elle-même, sur Facebook. Mercredi 17 juin 2020, la mère de Lindsay Lohan y a publié deux nouveaux selfies pour montrer à ses amis et abonnés sa bague de fiançailles. "C'est officiel", écrit-elle en commentaire. Ainsi, Dina confirme aux internautes que son compagnon Jesse Nadler et elle se sont réconciliés et qu'ils ont décidé de s'engager.

Jesse Nadler a confié à Page Six qu'il avait envoyé son cadeau par courrier, parce qu'il ne peut pas se déplacer à cause du coronavirus.