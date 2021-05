Lindsay Lohan recrutée par Netflix ! Enfin un come back réussi ?

Lindsay Lohan avait mis sa carrière d'actrice entre parenthèses (un peu forcée par Hollywood qui ne voulait plus d'elle sur un plateau...). Elle la relance avec un nouveau projet de film. Lindsay sera bientôt l'héroïne d'une comédie romantique, produite par Netflix.

L'info est signée Variety ! Le site américain révèle que Lindsay Lohan se mettra prochainement en scène dans un film qui n'a pas encore de nom. Elle y incarnera une héritière d'un empire hôtelier, tout juste fiancée et victime d'un accident de ski, quelques jours avant Noël. Souffrant d'amnésie, le personnage de Lindsay Lohan sera soigné par un charmant propriétaire de chalet et sa fille...

Pour l'heure, aucun des autres acteurs de la comédie n'est connu. Lindsay Lohan sera dirigée par le réalisateur et scénariste Janeen Damian. Son mari, Michael Damian, est le producteur et le co-scénariste du long-métrage dont la production commencera au mois de novembre.

Ces dernières années, Lindsay Lohan ne s'était distinguée que dans les séries 2 Broke Girls (avec une petite apparition dans un seul épisode) et dans la saison 2 de Sick Note. Elle était pourtant promise à une grande carrière après son premier succès, À Nous Quatre, sorti en 1998. Mais entre temps, la star a multiplié les frasques et ses passages devant la justice sont devenus plus nombreux que ceux devant les caméras...