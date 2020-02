Lindsay Lohan enfin de retour au cinéma face à un acteur mythique

Ces dernières années, le nom de Lindsay Lohan n'est plus synonyme de cinéma mais plutôt d'ennuis avec la justice et de télé-réalité. En 2019, elle était la star de sa propre émission Lindsay Lohan's Beach Club et était également juge dans la version australienne de Mask Singer. Mais la meilleure ennemie de Paris Hilton va enfin retrouver le monde du cinéma. Le magazine américain The Hollywood Reporter vient en effet d'annoncer que la star de 33 ans est attendue au casting du film Cursed, dont le tournage doit commencer cet été. Le long-métrage est présenté comme un thriller surnaturel dans lequel Lindsay partagera l'affiche avec un autre acteur qui a connu des hauts et des bas... Mickey Rourke !

Le synopsis de Cursed est alléchant : Le psychiatre de renom Dr. David Elder (Mickey Rourke) est aidé par la détective Mary Branigan (Lindsay Lohan) dans sa course contre la montre pour empêcher un déséquilibré de tuer 5 personnes.

Enfin une bonne nouvelle pour Lindsay donc. Car l'année 2019 a été éprouvante pour la star, touchée par la mort de son ex Harry Morton et la fermeture de sa boîte de nuit à Mykonos. Avant ça en 2018, elle faisait parler d'elle suite à la diffusion d'une improbable vidéo dans laquelle on la voyait en train de poursuivre une famille de réfugiés à Paris, accusant les parents de trafic d'enfants. Au final elle ne sauvait personne et se prenait une beigne.

Ce come-back inespéré sur les écrans pourrait signifier le retour de la gloire pour la jolie comédienne qui a connu un succès phénoménal au début des années 2000 dans les films Freaky Friday : Dans la peau de ma mère et Lolita malgré moi. Mais peu aidée par son entourage toxique et sa passion pour la fête et l'alcool, la starlette est rapidement devenue la risée d'Hollywood alors qu'on lui prévoyait un avenir de grande comédienne et même de chanteuse. Mais qui sait, entre ce nouveau projet et la préparation de son prochain album, Lindsay va-t-elle de nouveau briller ?