Lindsay Lohan : Son père Michael arrêté après avoir battu et menacé son ex

Ha, la famille Lohan et les problèmes avec la justice. C'est cette fois-ci le père, Michael, qui a été appréhendé par les forces de police. L'homme a été arrêté le lundi 10 février 2020 à New York pour violences domestiques à l'encontre de son ex femme Kate Major.

Une altercation particulièrement dure si l'on en croit les documents qu'elle a rempli à la main pour déposer sa plainte. "Il est devenu extrêmement violent et a menacé de me poignarder, détaille la plaignante. Il m'a insulté de salope et m'a jeté des cintres. Il a jeté mon téléphone. Il a mis sa main autour de mon cou. Il a serré au niveau de la gorge. Il a attrapé ma main droite. Mon poignet est encore douloureux. Il n'arrêtait pas de dire qu'il allait en finir, que j'étais une écervelée. Il m'a vraiment fait peur."

Les faits se seraient déroulés au domicile de Kate Major situé dans les Hamptons, au nord-est de l'île de Long Island. Elle s'occupait de son hamster quand Michael Lohan l'a attaquée, brisant la roue de l'animal au passage. Elle est immédiatement allée voir son avocat à la suite de l'altercation, qui l'a amenée au commissariat de Southampton Village. Selon la personne qui a rempli les document avec elle, la belle-mère de Lindsay Lohan avait des bleus au niveau du cou et sa voix était rauque. Le couple s'est séparé en 2015 après un an de mariage. A l'époque, Kate Major avait fouillé l'historique de son époux à son insu et avait découvert qu'il avait recherché la compagnie d'escort girls, en déplacement à Houston. Ils ont également eu deux fils ensemble, Landon (7 ans) et Logan (5 ans) mais en ont perdu la garde.

Michael Lohan a toujours entretenu une relation houleuse avec Kate Major. En mars 2011, au début de leur relation, il avait été arrêté par la police départementale de Los Angeles pour violences domestiques. Idem au mois d'octobre de la même année à Tampa en Floride. Depuis, malgré le divorce, les deux ex se vouent une guerre sans fin. Kate Major a, elle aussi, été arrêtée en 2014, ivre au volant après une dispute et en juillet 2018, en Floride, après avoir jeté une bougie dans un bocal de verre au visage de son ancien époux. Comme quoi, ils se sont vraiment mariés pour le meilleur et pour le pire...