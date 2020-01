Dina Lohan ivre au volant : elle s'étale au sol la tête la première

On le sait, Lindsay Lohan n'a pas passé sa jeunesse qu'à jouer dans des productions Disney. À cause de ses diverses addictions, la comédienne a souvent été immortalisée en bien fâcheuse posture. Mais il semblerait que ce petit travers coule dans ses veines puisque sa mère Dina, 57 ans, a été elle aussi appréhendée par la police, le samedi 11 janvier 2020, après avoir embouti un autre véhicule à Long Island et s'être enfouie. Elle était, selon les termes de la plainte récupérée par le Mail on Sunday, "chancelante en sortant de sa voiture". Manquant d'équilibre, elle se serait même effondrée, "tombant sur le sol tête la première".

Son haleine sentait l'alcool, ses yeux étaient injectés de sang

Les forces de police ont trouvé Dina Lohan cachée derrière les roues de sa Mercedes-Benz, garée devant sa maison située à Merrick – un lieu-dit de la ville d'Hempstead, près de New York. "Son haleine sentait l'alcool, ses yeux étaient injectés de sang et elle avait du mal à articuler", rapporte-t-on à propos de sa rencontre avec les officiers. La maman de Lindsay aurait alors affirmé n'avoir bu qu'un verre de vin... tout en refusant l'éthylotest. Elle accuse désormais l'un des policiers de l'avoir poussée lors de l'altercation. Lui affirme avoir été la cible de nombreuses insultes. Ah, les soirées de samedi soir...

Répondre de ses actes

Dina Lohan a vrillé au volant à la sortie d'un restaurant de grillades aux alentours de 18h30. Elle a voulu se faire la malle en douce... sans compter sur la ténacité de sa victime, qui l'a pourchassée jusqu'à son domicile. Puisqu'elle a refusé de faire analyser son état d'ébriété, elle a été arrêtée et s'est retrouvée au département de police de Nassau. Elle devrait comparaître devant la cour d'Hempstead, le dimanche 19 janvier 2020, pour conduite en état d'ivresse, sans permis de conduire et pour avoir, bien sûr, quitté la scène du crime après avoir endommagé le bien d'autrui. En 2014, Dina Lohan avait déjà été condamnée par la justice à la suite d'une situation toute similaire. Voilà qui devrait lui rappeler des souvenirs...