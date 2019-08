Lindsay Lohan arnaque les fans abonnés à son application

Elle ne cessera de le répéter : Lindsay Lohan a "travaillé dur pour en arriver là". Mais avant de se lancer dans ses aventures grecques, dans ses beach clubs et ses boîtes de nuit athéniennes, la comédienne de 33 ans avait tenté d'investir son précieux temps dans une application lifestyle.

A l'époque, elle proposait du contenu exclusif – et non disponible sur son compte Instagram public – que ses fans pouvaient visionner pour la modique somme de 2$99 par mois, soit 2€67. Malheureusement, en voyant le succès très relatif que lui rapportaient ses efforts, la businesswoman a arrêté de poster ses myriades de selfies sur la fameuse application... seulement trois mois après l'avoir lancée. Petit hic : elle n'a jamais interrompu les virements automatiques de ses clients.

Comme l'a repéré Page Six, qui s'était abonné à l'application Premium de Lindsay Lohan à l'époque de sa sortie, certains fidèles qui ont souscrit à un abonnement en 2017 sont actuellement toujours facturés, alors qu'aucune mise à jour n'est venue rafraîchir son feed depuis de longs mois. Sur les relevés de compte des clients de l'actrice, une simple mention "Lindsay Lohan Silkeborg" accompagnée de son coût mensuel - Silkeborg étant une ville située au Danemark, connue localement pour ses collines panoramiques, son aquarium et son parc naturel.

Lindsay n'en est plus là dans sa vie

Décidément, Lindsay Lohan enchaîne les déceptions professionnelles. Elle a fermé l'établissement pour lequel elle travaillait si dur à Mykonos en 2018 – déserté à l'heure actuelle – et n'a pas explosé les records d'audiences en filmant ses déboires parfum ouzo pour MTV, dans Lindsay Lohan's Beach Club. "Il y avait une volonté de renouveler le concept et les producteurs espéraient pouvoir faire une deuxième saison, expliquait-on du côté de la chaîne. Cela aurait dû tourner autour de Lindsay, sa mère Dina et sa soeur Ali, mais ça ne va pas se faire. Le show n'avait pas assez de moments forts et dramatiques. Ils voulaient des crises, mais Lindsay n'en est plus là dans sa vie". Dans un épisode, l'actrice tentait pourtant un sauvetage animalier en rejetant un homard congelé, mort, dans les eaux de la mer Egée. Si vous n'appelez pas ça un moment "fort"...