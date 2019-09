Lindsay Lohan : Après l'échec de ses clubs, elle confirme un 3e album studio

Sortez le champagne ! Après avoir tenté la – désastreuse – aventure du night clubbing en Grèce, Lindsay Lohan va emprunter la voie de la raison. Elle qui a ouvert et fermé plusieurs boîtes de nuit à Athènes et sur l'île de Mykonos a décidé de se tourner à nouveau vers un pan de sa carrière trop longtemps oublié : la chanson. Eh oui. Quelques jours après avoir révélé son single intitulé Xanax, la jeune artiste de 33 ans a confirmé qu'un album allait suivre. "Le truc avec la musique que je produis récemment, c'est que même si les mots sont tristes, le résultat ne doit pas nécessairement l'être, précise-t-elle auprès du Daily Telegraph. Je veux que ce soit optimiste, mais honnête." On a hâte de découvrir le résultat !

"Je souffre d'anxiété sociale, mais tu es comme mon Xanax", entonne-t-elle dans son single, véritable hymne à l'amour, qu'elle dévoile peu à peu depuis la fin du mois d'août 2019. Et ne faites pas semblant de ne pas être au courant. Outre ses interventions faussement vocales dans le film Freaky Friday, Lindsay Lohan a déjà sorti deux albums studio depuis que sa carrière a été lancée par les studios Disney : Speak en 2004 et A Little More Personal en 2005. En 2008, malgré les rythmiques entraînantes de son titre Bossy, son nouveau projet musical – Spirit The Dark – était malheureusement annulé en cours de route.