Lindsay Lohan mariée à Bader Shammas ! Cérémonie très intime avec son charmant financier...

Appelez-là Madame Shammas !

Ce vendredi 1er juillet 2022 à la veille de son 36e anniversaire, Lindsay Lohan, l'ex-enfant star Disney a épousé le financier Bader Shammas à l'occasion d'une cérémonie très intime et en compagnie d'amis intimes de l'actrice comme Paris Hilton et Melissa Gorga. Un instant précieux que l'actrice aux 10 millions d'abonnés a partagé sur Instagram avec une photo d'elle et de son désormais mari. "Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Il m'a trouvé et savait que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout en même temps. Je suis stupéfaite que ce soit mon mari. Ma vie et mon tout. Chaque femme devrait se sentir comme ça tous les jours", a-t-elle écrit en légende du post.