Diaporama : Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg unies dans le deuil : leur soeur Kate Barry, toujours présente

1 / 22 Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg unies dans le deuil : leur soeur Kate Barry, toujours présente

2 / 22 Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg ont perdu leur soeur Kate Barry il y a presque 10 ans Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg - Paris - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

3 / 22 La photographe aurait d'ailleurs fêté ses 56 ans ce samedi 8 avril Charlotte Gainsbourg et Kate Barry - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 22 Lou et Charlotte lui ont donc rendu hommage dans leurs stories Instagram Lou Doillon et Kate Barry - Soirée de lancement de la nouvelle collection Lee Cooper créée par Lou Doillon au restaurant La Pérouse à Paris le 2 mars 2008 © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

5 / 22 Charlotte Gainsbourg s'est servie des mots d'un poème de James Joyce Les hommages de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon à Kate Barry © Instagram

6 / 22 Lou Doillon a partagé un cliché de Kate, sobrement légendé "Happy Birthday beauté, tu nous manques." Les hommages de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon à Kate Barry © Instagram

7 / 22 Seule la maman Jane Birkin n'est pas encore sortie du silence, mais cette absence, personne ne lui en tiendra rigueur dans de telles circonstances... Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 22 Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

9 / 22 Charlotte Gainsbourg - Front row du défilé de mode Saint Laurent, Prêt-à-porter Printemps / Eté 2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 27 septembre 2022. © Olivier Borde © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

10 / 22 Lou Doillon - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

11 / 22 Exclusif - Lou Doillon - Personnalités à la soirée de présentation de la nouvelle plateforme de marque "Génération IKKS" et de la première capsule iconique "La Leather Story" sur les toits de la capitale, rue d'Abbeville, à Paris. Le 8 septembre 2021 © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

12 / 22 Jane Birkin et Kate Barry - Soirée de lancement de la nouvelle collection Lee Cooper créée par Lou Doillon au restaurant La Pérouse à Paris le 2 mars 2008 © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

13 / 22 Charlotte Gainsbourg et Kate Barry - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

14 / 22 Charlotte Gainsbourg à la première du film "La Vie pour de vrai" à Lille, France, le 1er avril 2023. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

15 / 22 Exclusif - Lou Doillon en concert lors de la soirée de présentation de la nouvelle plateforme de marque "Génération IKKS" et de la première capsule iconique "La Leather Story" sur les toits de la capitale, rue d'Abbeville, à Paris. Le 8 septembre 2021 © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

16 / 22 Charlotte Gainsbourg à la première du film "La Vie pour de vrai" à Lille, France, le 1er avril 2023. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

17 / 22 Lou Doillon (enceinte) - People au dîner de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), au profit des enfants du Rwanda, au Pavillon Ledoyen à Paris. Le 24 mars 2022 © Borde-Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

18 / 22 Charlotte Gainsbourg - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

19 / 22 Lou Doillon - Photocall de la soirée de clôture du festival Series Mania 2023 à Lille le 24 mars 2023. © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

20 / 22 Lou Doillon - Vernissage de l'exposition Ruinart "Promenade en Champagne" au Carreau du Temple à Paris. Le 9 mars 2023 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

21 / 22 Lou Doillon - Front Row du défilé Jean-Paul Gaultier (JPG) x Haider Ackermann "Collection Haute Couture Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 25 janvier 2023. No web pour la Belgique et la Suisse. © BestImage, Agence / Bestimage