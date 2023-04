Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg unies dans le deuil : leur soeur Kate Barry, toujours présente

C'est l'un des drames qui a touché le clan Gainsbourg/Birkin après la mort de Serge Gainsbourg en 1991. Le 11 décembre 2013, Jane Birkin, maman de trois filles, perdait sa cadette Kate, 46 ans. Cette dernière, photographe, est morte des suites d'une chute du balcon de son appartement parisien. Si l'origine n'a jamais pu être déterminée, l'issue reste la même : le manque est lourd et les années qui passent n'effacent en rien la douleur. Ce samedi 8 avril, Kate Barry aurait d'ailleurs fêté ses 56 printemps. Un événement qui ne sera évidemment pas célébré comme si Kate était encore là mais auquel ses deux demi-soeurs, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, ont pensé.

Sur leurs stories Instagram respectives (voir notre diaporama), les petits mots se sont multipliés. Quelques heures après l'anniversaire de son compagnon et père de son fils Stéphane Manel, Lou Doillon a rendu hommage à sa soeur disparue en dévoilant un cliché d'elle : "Happy Birthday beauté. Tu nous manques." Côté Charlotte Gainsbourg, c'est par le biais des mots de James Joyce, poète irlandais, qu'elle lui a transmis toute ses pensées en dévoilant l'une de ses oeuvres dans un bouquin.

En revanche, silence radio du côté de sa maman Jane Birkin, sans doute très affectée par ce nouvel anniversaire passée sans sa fille chérie que la disparition brutale a complètement bouleversée. C'est anéantie, amaigrie et soutenue par Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg qu'elle avait assisté à l'époque aux obsèques de Kate.

La plus grande tragédie de ma vie

En 2020, Jane Birkin sortait un nouvel album Oh ! Pardon, tu dormais... pour lequel elle faisait la tournée des médias. L'occasion pour elle de revenir sur l'un des plus gros drames de son existence. Basé sur les sentiments, l'album ne pouvait pas ne pas parler de Kate : "En faisant un disque sur les sentiments, je ne pouvais pas ne pas mettre la plus grande tragédie de ma vie dedans, expliquait-elle sur RTL. Comment éviter ? Pourquoi éviter ? J'avais griffonné ces mots sur elle dans le dos de mon agenda, dans un manque total d'elle. Nous ne pouvions pas aller sur le reste du récital sans avoir parlé d'elle."

Jane Birkin semait d'ailleurs le doute sur la véritable origine de la chute qui a coûté la vie de sa fille. Dans la chanson Cigarette, elle évoque sans détour cette question dont la réponse sera à tout jamais connue uniquement par Kate Barry : "Ma fille s'est foutue en l'air. Et par terre, on l'a retrouvée. A-t-elle ouvert la fenêtre, en fait pour chasser la fumée? (...) Pour témoins, deux chats, un chien, un perroquet, mystère. Peut être est-ce un accident vraiment bête. Qui sait ?" Un doute qui persistera jusqu'à la fin malheureusement.