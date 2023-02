Diaporama : Luka Karabatic et Jeny Priez bientôt mariés ? Cette photo qui en dit très long...

1 / 16 Luka Karabatic et Jeny Priez bientôt mariés ? Cette photo qui en dit très long...

2 / 16 Luka Karabatic et Jeny Priez seraient-ils en route pour le mariage ? Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez - Soirée Adidas à l'Arc à Paris. © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 16 Jeny Priez vient de publier une photo qui donne un gros indice sur Instagram. Exclusif - Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez lors du cocktail dînatoire expérimental "Guitar Players Show" organisé à la boutique Mad Lords "House of jewelry", située rue Saint Honoré. Fondé par Caroline et Serge Muller, rejoint par une équipe de passionnés, ils parcourent le monde au cours de leur "never ending jewelry tour", à la recherche de talents toujours plus rares dans le domaine de la bijouterie joaillerie. Cet univers rock et chic est puissamment subversif. Leurs découvertes sont présentées dans le cadre d'un lifestyle qu'ils ne cessent d'enrichir. Dans un lieu magique, ils présentent leur bijoux au sein de pop up thématiques. Le prochain sera consacré à la reproduction de l'univers "Burning man" après celui venant de se terminer consacré au thème "luxe et méditation". Paris, le 22 novembre 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 16 "Quelque chose se prépare", écrit Jeny Priez, qui se trouve dans un magasin, en train de regarder des robes de mariée. Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez lors du match de demi-finale du 25th mondial de handball, France - Slovénie à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le 26 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

6 / 16 La compagne de Nikola Karabatic, la belle Géraldine Pillet, n'a pas mis longtemps à lui envoyer tout son amour en commentaires. Exclusif - Nikola Karabatic et Géraldine Pillet - People au défilé Etam Live Show 2021 à l'Opéra Garnier à Paris le 4 octobre 2021. © Cyril Moreau / Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / Bestimage

11 / 16 Exclusif - Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez - 5ème dîner de gala de la fondation Paris Saint-Germain au parc des Princes à Paris, France, le 15 mai 2018. Le gala de la fondation PSG a permis de récolter 1 645 000 €. Cette somme permettra à la fondation de poursuivre ses missions sociales et éducatives. Pour cette édition du Gala 2018, "Un dîner de rêves" a été conçu et imaginé par les enfants et jeunes adultes bénéficiaires de la Fondation, avec le Chef J.Imbert. A.Lagardère a dépensé plus de 600 000 €, il a notamment acquis un maillot de Neymar pour 240 000 €, le coup d'envoi d'un match et des places pour 30 personnes. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

14 / 16 Info - Luka Karabatic va être papa pour la première fois - Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez lors du match de demi-finale du 25th mondial de handball, France - Slovénie à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le 26 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

15 / 16 Info - Luka Karabatic va être papa pour la première fois - Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez - People au village des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris. Le 29 mai 2015 © BestImage