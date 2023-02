Luka Karabatic et Jeny Priez bientôt mariés ? Cette photo qui en dit très long...

L'ambiance est un peu contrastée au sein de la famille Karabatic en ce moment. Du côté de l'aîné Nikola, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Le champion de 38 ans vient de faire une annonce bien triste à tous ses fans : "On m'a détecté une phlébite à la jambe droite qui va m'éloigner des terrains pendant au moins 3 mois, le temps de suivre un traitement anticoagulant. Une épreuve de plus, que je vais surmonter avec résilience et concentration, pour revenir encore plus fort", a-t-il déclaré sur son compte Instagram, actant donc son absence pour la fin de saison du Paris Saint-Germain.

Une nouvelle qui a certainement dû affecter son petit frère, Luka Karabatic, 34 ans et qui évolue également au PSG. Les deux handballeurs sont très proches et leurs familles étaient présentes, il y a quelques semaines, lors de la finale des championnats du monde perdue par la France. Si du côté de Nikola l'heure n'est pas vraiment à la fête, c'est tout le contraire chez son frère si l'on en croit la dernière publication de sa compagne, Jeny Priez. L'animatrice, qui s'est fait connaître en présentant Les Anges de la télé-réalité au côté de Matthieu Delormeau, vient de mettre en ligne une photo où on peut l'apercevoir au loin, dans une grande salle où sont accrochés des dizaines et des dizaines de robes de mariée.

Jeny en train de choisir sa robe pour le mariage ?

De quoi penser qu'un mariage est clairement en approche entre Luka Karabatic et sa chérie ! "Quelque chose se prépare", écrit mystérieusement Jeny Priez en commentaire, en ajoutant des emojis feu et coeur rouge et en taguant l'homme de sa vie. Ce dernier n'a pas tardé à lui répondre en jouant à l'étonné. "Ha ouai ?", répond-il, avant que sa chérie n'entre dans son petit jeu : "Oui et même que t'es invité en passant." Une annonce à demi-mot qui a évidemment rempli de joie les proches et les fans de Jeny Priez, qui ont été très nombreux à la féliciter en commentaires. La compagne de Nikola Karabatic, la belle Géraldine Pillet, n'a pas mis longtemps à lui envoyer tout son amour en commentaires.