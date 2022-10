Diaporama : M. Pokora en invité d'honneur du Casa Music Show 2022, Marine El Himer aux anges

1 / 26 M. Pokora en invité d'honneur du Casa Music Show 2022, Marine El Himer aux anges

2 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera à Paris pour se terminer à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

3 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Marine El Himer, candidate de téléréalité qui vient d'obtenir la citoyenneté marocaine, en marge du concert de M Pokora à Marrakech le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

4 / 26 Cas Music Show 2022 © Purepeople Youtube

5 / 26 Lukas Abdul (The voice 5) en première partie du concert de M.Pokora au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage © Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

6 / 26 Lukas Abdul (The voice 5) et Rita Kassid (the Voice 9) en première partie du concert de M.Pokora au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage © Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

7 / 26 Rita Kassid (the Voice 9) en première partie du concert de M.Pokora au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage © Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

8 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

9 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

10 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

11 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Marine El Himer, candidate de téléréalité qui vient d'obtenir la citoyenneté marocaine, en marge du concert de M Pokora à Marrakech le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

12 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

13 / 26 Lukas Abdul (The voice 5) et Rita Kassid (the Voice 9) en première partie du concert de M.Pokora au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage © Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

14 / 26 Rita Kassid (the Voice 9) en première partie du concert de M.Pokora au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage © Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

15 / 26 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

16 / 26 Marine el Himer (candidate de téléréalité qui vient d'obtenir la citoyenneté marocaine) et sa maman au concert de M Pokora lors du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

17 / 26 Exclusif - Rita Kassid (The Voice 9) et Lukas Abdul (The Voice 5) - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

18 / 26 Exclusif - Lukas Abdul (The Voice 5) - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

19 / 26 Marine el Himer (candidate de téléréalité qui vient d'obtenir la citoyenneté marocaine) et sa maman au concert de M Pokora lors du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

20 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Marine El Himer, candidate de téléréalité qui vient d'obtenir la citoyenneté marocaine, en marge du concert de M Pokora à Marrakech le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

21 / 26 Exclusif - M. Pokora - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

22 / 26 Exclusif - M. Pokora - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

23 / 26 Exclusif - Rita Kassid (The Voice 9) - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

24 / 26 Exclusif - M. Pokora - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage

25 / 26 Exclusif - M. Pokora - Photocall du Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi à Casablanca au Maroc le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson "Qui on est". M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Philippe Doignon / Bestimage