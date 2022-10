M. Pokora en invité d'honneur du Casa Music Show 2022, Marine El Himer aux anges

La jeune femme de 29 ans, soeur jumelle d'Océane El Himer, était on ne peut plus fière d'assister à cet événement pour la simple et bonne raison que depuis quelques jours, Marine El Himer a obtenu officiellement la citoyenneté marocaine. Il y a trois jours, elle brandissait fièrement sa carte de nationalité fraîchement obtenue sur les réseaux sociaux : "La patience et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits; alors ne cessez jamais de croire en vous quelles que soient vos difficultés, vos blessures... Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui m'ont soutenue et accompagnée tout le long de ce processus. Je suis fière de mon Maroc et fière d'être officiellement Citoyenne Marocaine." Sa plus grande victoire !

Et parce qu'entre la Musique et la Mode, il n'y a qu'un seul pas, le showcase était précédé d'un cocktail dinatoire avec exposition haute couture sur le thème de la petite robe noire. Trois créateurs ont été sélectionnés pour l'occasion : Karim Tassi, Ghita Lahrichi et Siham Tazi Lahlou. Chacun a retranscrit sa vision personnelle de ce que fut la pièce fétiche de Coco Chanel, symbole d'élégance et de raffinement ultimes. L'artiste Lamia Bennani a exposé pour sa part une série de tableaux inédits aux couleurs pétulantes sur le thème Kiss & Mode.