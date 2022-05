Diaporama : Macha Méril trop vieille ? Réponse cash et osée de l'actrice de 81 ans

8 / 23

Macha Méril et son mari Michel Legrand durant l'ouverture de l'espace "Mouton Cadet Wine Bar" sur le toit du Palais des Festivals pour la durée du 70ème Festival International du Film de Cannes. Pour l'occasion, Mouton Cadet a invité le célébre pianiste compositeur Michel Legrand à se produire accompagné par son bassiste et son batteur. Plus d'une heure de bonheur partagé entre jazz et musiques de films pour les quelques priviligiés présents sur la terrasse. Cannes, le 18 mai 2017. © Bruno Bebert/Bestimage© Bruno Bebert/Bestimage