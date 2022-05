Macha Méril trop vieille ? Réponse cash et osée de l'actrice de 81 ans

Ne parlez pas à Macha Méril de vieillesse. À 81 ans, la comédienne est bien plus en forme que certaines femmes plus jeunes qu'elle contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est en tout cas ce qu'elle a confié à Vincent Remy et Jean-Philippe Pisanias dans Quelles vies !, ouvrage publié début mai aux éditions Buchet-Chastel : "Je vieillis comme devraient normalement évoluer toutes les femmes" leur concède-t-elle. Si les autres femmes n'ont plus la même énergie qu'avant, la raison est bien précise pour Macha Méril : elles prennent leurs rôles de mère et de grand-mère trop à coeur, au point de s'oublier.

D'après elle, vieillir est une question d'état d'esprit : "Je vois dans mon regard une jeunesse. Je ne parle pas de celle dont on hérite, ou pas, de nos gènes, mais d'un état que l'on se concocte pour soi-même au cours de l'existence." Avoir des enfants et des petits-enfants, c'est accepter de s'enfermer dans un rôle qui pousse à se laisser aller : "Si certaines femmes finissent décaties, c'est parce qu'elles acceptent les places de mère ou de grand-mère qu'on leur assigne. Il faut absolument refuser cet enfermement." Son "énergie rare" tiendrait donc au fait que Macha Méril n'a jamais eu d'enfant.

Si la comédienne regrette de ne pas avoir connu les joies de la maternité, elle préfère voir le bon côté des choses : "Ce fut un grand malheur, mais au moins ai-je évité d'endosser ces rôles et pu avancer naturellement en âge" raconte-t-elle. Macha Méril est restée mariée à Michel Legrand durant cinq ans. Un bonheur sans nuage brutalement assombri par la mort du compositeur en 2019. "Nous étions sur la même longueur d'onde, nous voulions la même chose. Je n'avais pas de doute sur son amour et lui sur le mien. Il faut s'élever de la lourdeur des choses, poétiser le réel" a-t-elle confié.

Malgré l'absence, Macha Méril continue d'avoir des liens avec Michel Legrand grâce à une médium qui communique avec des défunts : "Il me parle même. C'est très personnel, vous allez dire que je suis zinzin mais j'ai une voyante qui me met en communication avec lui. (...) Il me parle. Il me donne des instructions (...) Ça me donne une ligne de vie et un but dans la vie." Un lien indéfectible.