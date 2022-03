Diaporama Madeleine Albright est morte

Madeleine Albright à la convention nationale du Parti démocrate à Philadelphie, le 26 juillet 2016. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

10 / 16

Madeleine Albright pendant le meeting Clinton Global Initiative à l'hôtel Sheraton New York Times Square à New York City, New York, Etats-Unis, le 19 septembre 2016.