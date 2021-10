Diaporama Madonna au naturel : sans filtre, son visage choque l'audience

Madonna arrive au "Red Rooster" pour un concert à Harlem, New York, le 11 octobre 2021.

Madonna arrive à la soiréee des "Video Music Awards (VMA)" à New York, le 12 septembre 2021.

Madonna sur le plateau de l'émission "The Tonight Show starring Jimmy Fallon". le 8 octobre 2021.

Madonna et son compagnon Ahlamalik Williams arrivent à la première de "Madame X", un documentaire sur la dernière tournée de la chanteuse à New York, le 23 septembre 2021.

Exclusif - Madonna quitte le restaurant "Carbone" à New York le 14 septembre 2021.

Madonna sur la scène des "Music Video Awards (VMA)" à New York, le 12 septembre 2021.

Exclusif - Madonna arrive à New York avec son compagnon Ahlamalik Williams et ses enfants David Banda, Mercy James, Stella et Estere. Le 22 août 2021.