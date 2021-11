Diaporama Mako du Japon en jeans XL et bottes à New York : première apparition remarquée de l'ex-princesse

Mako du Japon en jeans XL et bottes à New York : première apparition remarquée de l'ex-princesse

Exclusif - Kei Komuro, le mari de l'ancienne princesse du Japon Mako, entame une nouvelle vie à New York. Déchue de son titre impérial pour avoir épousé un roturier, Mako a suivi son époux à New York où il occupe un poste dans un cabinet juridique à partir du 15 novembre 2021.

L'ex-princesse Mako du Japon et son mari Rei Komuro à l'aéroport international de Tokyo, avant de prendre leur vol pour New York, le 14 novembre 2021.

Avant de partir pour New York avec son nouveau mari, l'ex-princesse Mako salue sa soeur la princesse Kako, sous le regard du prince Akishino et de la princesse Kiko à Tokyo, le 26 octobre 2021.

Le prince du Japon Akishino, la princesse du Japon Kiko, la princesse du Japon Mako et la princesse du Japon Kako - La famille impériale nippone lors des voeux du Nouvel An au Palais impérial de Tokyo, Japon, le 2 janvier 2020.

La princesse du Japon Mako et la princesse du Japon Kako - La famille impériale nippone lors des voeux du Nouvel An au Palais impérial de Tokyo, Japon, le 2 janvier 2020.

L'impératrice émérite du Japon Michiko, l'empereur émérite du Japon Akihito, l'empereur du Japon Naruhito, l'impératrice du Japon Masako, le prince du Japon Akishino, la princesse du Japon Kiko, la princesse du Japon Mako et la princesse du Japon Kako - La famille impériale nippone lors des voeux du Nouvel An au Palais impérial de Tokyo, Japon, le 2 janvier 2020.

Photo de Nouvel an de la famille impériale du Japon, Le prince Naruhito, l'empereur Akihito, l'impératrice Michiko, le prince Akishino et la princesse Kiko, la princesse Mako, la princesse Aiko, le prince Hisahito et la princesse Kako. 2019