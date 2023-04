Diaporama : Mareva Galanter femme de "deux hommes connus", une situation qui la dépasse : "Il faut faire avec"

1 / 20 Mareva Galanter femme de "deux hommes connus", une situation incontrôlable : "Il faut faire avec"

Notamment celui de n'être considérée bien souvent qu'au travers de ses relations amoureuses

Mariée à Arthur, père de sa fille Manava, depuis plusieurs années, l'ex-Miss France a aussi partagé la vie d'une autre célébrité

Mareva Galanter a partagé dix ans de la vie de Jean-Charles de Castelbajac

Des liens qui l'ont enfermée dans une case : " A Paris, je resterai toujours cantonnée à Miss France, mais aussi la femme d'untel. (...) On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut faire avec."

Un terrible constat qu'elle déplore

Arthur et Mareva Galanter au déjeuner de la finale Messieurs de France Télévision (jour 15) sur la terrasse de France Télévision lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 5 Juin 2022.

Mareva Galanter et Arthur au déjeuner de la finale Messieurs de France Télévision (jour 15) sur la terrasse de France Télévision lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 5 Juin 2022.

Mareva Galanter - Damart lance une collection capsule avec YUJ (1ère marque de vêtements de yoga Française éco-responsable) à Paris le 12 octobre 2021.

Mareva Galanter et son compagnon Arthur (Jacques Essebag) - People au village des internationaux de France de tennis à Roland Garros à Paris 5 juin 2016.

