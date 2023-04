Mareva Galanter femme de "deux hommes connus", une situation qui la dépasse : "Il faut faire avec"

C'était il y a plus de vingt-trois ans. Le destin de Mareva Galanter a basculé quand elle a été élue Miss France 1999 par le public. La Tahitienne qu'elle est se retrouve isolée des siens, de la Polynésie qui l'a vue grandir et de sa famille. Dans celle des Miss justement, Mareva Galanter trouve des oreilles attentives et des épaules sur lesquelles se reposer quand elle en a besoin. Son statut d'ambassadrice beauté lui fait rencontrer du beau monde dont le créateur Jean-Charles de Castelbajac. En 2002, elle entame une relation avec le couturier qui s'achèvera dix ans plus tard.

Reine de beauté, comédienne mais aussi chanteuse, Mareva Galanter cumule les casquettes. Celle d'animatrice également. Passée par l'écurie TF1, elle fait la connaissance de Jacques Essebag, plus connu sous le pseudonyme d'Arthur, dont elle tombe follement amoureuse. En 2015, ils deviennent les parents d'une petite Manava âgée de 7 ans aujourd'hui et se marient 2 ans plus tard à Bora Bora, dans un cadre idyllique, entourés de leur famille.

Ce bonheur, Mareva Galanter ne le laisserait filer pour rien au monde. Mais à 44 ans, elle admet qu'être reconnue pour autre chose que son statut de "femme de" rendrait les choses encore plus parfaite. Dans les pages de Gala, qui l'a rencontré à l'occasion de la sortie de sa chanson Ma Mita, premier extrait de son prochain album dont la sortie est prévue au mois de mai, Mareva Galanter affirme regretter ne pas être plus reconnue pour son travail : "A Paris, je resterai toujours cantonnée à Miss France, mais aussi la femme d'untel parce que j'ai eu deux hommes connus dans ma vie. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut faire avec."

Avec Arthur, plus de 10 ans d'amour

Amoureux depuis 2012, Mareva Galanter et Arthur ne semblent pas près de se lâcher. Pas plus tard que l'année dernière, la star de TF1 peinait même à réaliser qu'ils venaient de passer le cap de leur dixième anniversaire ensemble : "Dix ans déjà !" avait-il lancé à Julie Obispo sur les ondes d'AirZen Radio. Pour autant, impossible pour lui de délivrer le secret de longévité de son couple pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas : "Pour qu'une relation dure, il faut trouver quelqu'un qui supporte vos défauts. Moi, j'en ai pas mal ! J'ai trouvé quelqu'un qui supporte mes défauts et ça n'a pas de prix. Je supporte aussi les siens mais il faut trouver son équilibre. Dans un couple, il n'y a pas de secret, chacun son histoire." La leur n'est pas près d'avoir de fin.