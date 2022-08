Arthur et Mareva Galanter : Des années de mariage malgré des caractères complètement opposés

C'est une bien jolie nouvelle qu'ont annoncé Arthur et Mareva Galanter ce mercredi 3 août 2022. L'animateur star et l'ex-Miss France sont en réalité mariés depuis plusieurs années dans le plus grand secret. Les parents de Manava, bientôt 7 ans, et déjà très grande, sont ensemble depuis 2012. Sur une photo d'eux enlacés sur une plage de Bora Bora, les amoureux ont écrit une légende qui ne laisse que peu de place au doute : "Noces de cocotier #anniversairedemariage".

Des années de mariage réussies malgré des caractères complètement opposés. C'est en effet ce que révélait Mareva Galanter, en 2020, interviewée dans 50 Minutes Inside. Sur son couple avec Arthur, elle avait évoqué leurs caractères opposés mais complémentaires. "On est très différents. On est même opposés, a précisé la Tahitienne à nos confrères. Je crois que ni lui ni moi aurions imaginé qu'on puisse vivre ensemble, qu'on aurait un enfant." Entre eux, cela a parfaitement matché. Et la maman de Manava avoue calmer son époux, accro au travail. "Je crois que je lui ai appris le calme, la sérénité, a-t-elle ainsi déclaré au sujet d'Arthur. Le genre 'c'est pas grave'. Quand il rentre à la maison, il n'a pas fini de travailler. C'est des heures au téléphone jusqu'à que je lui arrache son téléphone." Grâce à cet équilibre trouvé au sein de son couple, Arthur a appris à prendre le temps notamment pour sa fille Manava, qui est sa priorité et la prunelle de ses yeux.

Mareva Galanter était en couple lorsqu'elle a rencontré Arthur

Le couple s'est rencontré en 2008 sur le tournage de Panique dans l'oreillette, où ils avaient chanté une chanson d'amour ensemble. L'animateur a alors mis quelques années à séduire celle qui était alors en couple avec Jean-Charles de Castelbajac. "Un homme si pressé, tellement dans l'action au quotidien. Tout est dans l'urgence. Je peux vous dire qu'il a été d'une patience infinie", avait fait savoir Mareva Galanter.