Diaporama : Mariage de Joakim Noah et Lais Ribeiro au Brésil : leurs petites demoiselles d'honneur trop craquantes

1 / 20 Mariage de Joakim Noah et Lais Ribeiro au Brésil : leurs petites demoiselles d'honneur trop craquantes

2 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

3 / 20 Exclusif - Les demoiselles d'honneur - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

4 / 20 Exclusif - Les demoiselles d'honneur - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

5 / 20 Exclusif - Prix Spécial - Les demoiselles d'honneur - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

6 / 20 Exclusif - Lais Ribeiro et son père José Ribeiro de Oliveira Filho - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

7 / 20 Exclusif - Joakim Noah avec ses parents Yannick Noah et Cecilia Rodhe et Socorro Oliveira Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

8 / 20 Exclusif - Joakim Noah et ses parents, Yannick Noah et Cecilia Rodhe - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

9 / 20 Exclusif - Lais Ribeiro et Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

10 / 20 Exclusif - Lais Ribeiro et Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

11 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

12 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

13 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

14 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

15 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro, Yannick Noah, Cecilia Rodhe - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

16 / 20 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

17 / 20 Exclusif - Jenaye Noah, Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

18 / 20 Exclusif - Jenaye Noah, Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

19 / 20 Exclusif - Socorro Oliveira Ribeiro et son mari José Ribeiro de Oliveira Filho, Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.