Diaporama Marilyn Manson : Une actrice de Game of Thrones l'accuse de sévices corporels et dévoile ses cicatrices

Marilyn Manson : Une actrice de Game of Thrones l'accuse de sévices corporels et dévoile ses cicatrices

Marilyn Manson - 13e édition de la soirée de gala "The Art of Elysiums " dans la salle de spectacle du Hollywood Palladium à Los Angeles.

Esme Bianco jouait Ros dans la série "Game of Thrones"

Norman Reedus, Marilyn Manson - Projection de la saison 10 de "The Walking Dead" au théâtre TCL Chinese dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, le 23 septembre 2019.

Esme Bianco à la première de "Game of Thrones - Saison 8" au Radio City Music Hall à New York, le 3 avril 2019.

6 / 13

Lindsay Usich et son compagnon Marilyn Manson lors de la 13e édition de la soirée de gala "The Art of Elysiums " dans la salle de spectacle du Hollywood Palladium à Los Angeles. Le 4 janvier 2020.