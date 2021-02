Marilyn Manson : Une actrice de Game of Thrones l'accuse de sévices corporels et dévoile ses cicatrices

Les jours passent et les témoignages s'accumulent contre Marilyn Manson. Une comédienne de la série Game of Thrones vient de joindre sa voix à celles qui ont déjà retenti à l'encontre du chanteur, soupçonné de nombreux sévices. Esmé Bianco, que l'on connaît pour avoir incarné la prostituée Ros dans la série HBO - et avoir bien mal terminée entre les mains de l'infâme roi Joffrey... - a dévoilé, à son tour, des détails glaçants à propos de l'artiste. Elle aurait entretenu une relation houleuse avec lui, pendant deux mois, durant l'année 2011.

Quand elle était adolescente, Esmé Bianco idolâtrait Marilyn Manson. Elle avait scotché des posters de lui dans sa chambre, avait collé sa photo sur sa lunchbox... jusqu'à ce qu'elle croise sa route, en vrai, sept ans plus tard. "Il était un énorme modèle pour moi, il m'a vraiment aidé à traverser des périodes très sombres et très difficiles, explique-t-elle dans une longue tribune diffusée par le magazine The Cut. Puis il est devenu un monstre qui m'a presque détruite, moi et tellement d'autres femmes." L'actrice souffrirait toujours de troubles post-traumatiques et aurait conservé des cicatrices de cette période.

En 2019, Esmé Bianco avait bien évoqué le fait qu'elle avait survécu à de nombreux abus, face à la California Assembly, en espérant une réforme sur les lois qui punissent les violences conjugales. Cette même année, elle avait partagé, sur son compte Instagram, une photographie de son dos recouverts de marques, expliquant que ces blessures "avaient été faite au nom de l'art" sans jamais donner le nom de Marilyn Manson. Mais cette histoire remonterait à 2009, alors que le chanteur lui avait fait parvenir un billet d'avion Londres-Los Angeles afin qu'elle tourne dans le clip du titre I Want to Kill You Like They Do.