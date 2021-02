Evan Rachel Wood : Menaces, antisémitisme, elle détaille les agressions multiples de Marilyn Manson

Le 1er février 2021, Evan Rachel Wood a partagé un témoignage glaçant. Unissant sa voix à celles d'autres victimes, sur les réseaux sociaux, la comédienne a révélé avoir souffert de multiples agressions auprès de Marilyn Manson. En couple avec le chanteur quand elle avait 18 ans - il en avait 33 -, elle a détaillé ce traitement que lui réservait son partenaire à l'époque de leur idylle, faisant usage de violence verbale et de références historiques très peu glorieuses.

"Il me traitait de 'juive' de manière désobligeante, se souvient-elle, comme elle en témoigne sur son compte Instagram. Il dessinait des croix gammées sur ma table de chevet quand il était en colère contre moi. Je l'ai entendu prononcer le 'mot en N' encore et encore. Tous les gens qui l'entouraient étaient censés en rire et participer. Si quelqu'un ne le faisait pas, ou si une personne osait le reprendre, il finissait complètement seul. Je n'ai jamais vu personne d'aussi effrayé que ces gens-là de toute ma vie." Elle a également relevé les fameux tatouages de son ex, positionnés de sorte à former une croix gammée, qu'il il se serait fait encrer sur la peau après leur relation amoureuse...

Elles sont onze à avoir relevé le comportement inacceptable de Marilyn Manson. Parmi ses anciennes compagnes, Jenna Jameson se souvient avoir eu peur de finir "brûlée vivante". D'un autre côté, Dita Von Teese et Rose McGowan ont assuré n'avoir jamais subi quoi que ce soit quand elle étaient en couple avec l'artiste. "À tous ceux qui se soucient de mon bien-être, j'apprécie votre gentillesse, précise la danseuse burlesque sur Instagram. Sachez que tous les détails qui ont été rendus publics ne correspondent pas à ce que j'ai vécu pendant 7 ans quand nous étions ensemble. Sinon, je ne me serais jamais mariée à lui en décembre 2005. J'ai fui 12 mois plus tard à cause de ses infidélités et de son addiction à la drogue. Les abus, quelqu'ils soient, n'ont pas leur place en amour."

L'entourage personnel et professionnel de Marilyn Manson se désolidarise progressivement de lui. Il reste, malgré tout, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.