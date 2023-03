Diaporama : Marion Game à l'origine d'un scandaleux mensonge pour divorcer de son mari : elle en a perdu la garde de sa fille

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 31 mars à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes. Exclusif - Marion Game (attelle main gauche) lors de l'inauguration de la 96ème édition de la foire de Chatou (la plus célèbre et ancienne foire à la brocante de France) en France, le 10 mars 2018. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

Marion Game aura assurément marqué les esprits et aura vécu une vie sentimentale très mouvementée. Exclusif - Marion Game - Déjeuner de l'émission "L'instant de Luxe " au restaurant l'Orangerie à Saint Cloud le 14 juillet 2020. © Philippe Baldini / Bestimage © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE

Elle a d'abord été mariée à Philippe Ledieu, le père de son aînée Virginie née en 1960. Mais cette union fut houleuse et, pour en sortir, Marion Game a mis en place un très dangereux stratagème. Marion Game, Virginie Ledieu - People à la générale de la pièce "Coiffure et Confidences" au théâtre Michel à Paris, le 4 février 2016. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

" Pour l'obliger à divorcer en ces temps pas si lointains, où la procédure à l'amiable n'existait pas, il a fallu qu'elle invente un mensonge, qu'elle se dise enceinte d'un autre ", apprend-t-on dans le magazine "Gala". Exclusif - Marion Game (attelle main gauche) lors de l'inauguration de la 96ème édition de la foire de Chatou (la plus célèbre et ancienne foire à la brocante de France) en France, le 10 mars 2018. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

7 / 13