Marion Game à l'origine d'un scandaleux mensonge pour divorcer de son mari : elle en a perdu la garde de sa fille

Il y a déjà une semaine que Marion Game "a rejoint les étoiles". L'inoubliable et emblématique Huguette de Scènes de ménages est décédée à l'âge de 84 ans, à son domicile parisien et entourée des siens. C'est d'ailleurs sa fille Virginie Ledieu qui a annoncé la triste nouvelle auprès de l'AFP. Ses obsèques auront lieu ce vendredi 31 mars à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes.

Il sera alors possible de faire ses derniers aurevoir à Marion Game, cette comédienne populaire qui aura marqué les esprits autant pour ses rôles à la télé que pour les pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué. Car l'actrice a toujours fait passer sa carrière avant sa vie personnelle, bien que celle-ci n'ai pas manqué d'être mouvementée. Elle a d'abord été mariée à Philippe Ledieu, le père de son aînée Virginie née en 1960. Mais cette union fut houleuse et, pour en sortir, Marion Game a mis en place un très dangereux stratagème qui a fini par se retourner contre elle. "Pour l'obliger à divorcer en ces temps pas si lointains, où la procédure à l'amiable n'existait pas, il a fallu qu'elle invente un mensonge, qu'elle se dise enceinte d'un autre", nous apprend le nouveau numéro de Gala, paru ce 30 mars 2023 et dont quelques pages sont consacrées à la comédienne disparue. Ce mensonge lui a fait perdre la garde de sa fille et pendant longtemps, Marion Game et Virginie ne se sont donc pas vues.

"J'ai été très séparée de ma maman dans mon enfance. C'est mon papa qui m'a récupérée quand j'étais petite. Ma mère m'a beaucoup manquée. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et elle. Donc c'était très difficile", avait d'ailleurs raconté celle qui est devenue actrice à son tour dans Ça commence aujourd'hui en 2021.

Marion Game malheureuse en amour

Marion Game a ensuite vécu une relation toxique avec Jacques Martin. Pendant quatre années, ils se sont aimés passionnément mais, la jalousie extrême et le tempérament colérique de l'animateur aura eu raison de leur couple. L'actrice a ensuite refait discrètement sa vie avec Jacques Verlier, le père de ses deux fils Mathieu et Romain. C'est tout aussi discrètement qu'ils se sont séparés.

Enfin, la comédienne a connu un dernier amour en la personne de Jean-Claude, un homme avec qui elle a été pendant plus de quinze ans sans toutefois jamais vivre avec lui. Ils s'étaient séparés en 2016.