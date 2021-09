Diaporama Marvel Fitness condamné en appel pour harcèlement : victoire pour les victimes

1 / 15 Marvel Fitness condamné en appel pour harcèlement : victoire pour les victimes

8 / 15 Le youtubeur Marvel Fitness, spécialisé dans le fitness accusé de harceler et lancer des meutes numériques contre d'autres influenceurs du même univers a été condamné à deux ans de prison dont un ferme avec mandat de dépôt par le tribunal de Versailles.

9 / 15 Marvel Fitness le 2 octobre 2019.

10 / 15 Marvel Fitness le 27 décembre 2019.

11 / 15 Marvel Fitness le 25 mars 2020.

12 / 15 L'influenceuse Aline Dessine sur Instagram. Elle est l'une des plaignantes de l'affaire Marvel Fitness, qui a mené à la condamnation du youtubeur à de la prison ferme pour harcèlement moral.

