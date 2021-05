Diaporama Matthew Perry, ses troubles mentaux dans Friends : "Je transpirais et je convulsais"

14 / 18

Exclusif - Matthew Perry sur le tournage de "Don't Look Up" dans une scène de rassemblement politique avec un sosie de Kid Rock. La foule chante avant de lever les yeux pour regarder vers le ciel au Musée des Beaux-Arts de Boston, qui fait office de "Maison Blanche." La foule semble déçue et leur jette des déchets. Le film raconte l'histoire de deux astronomes qui tentent d'avertir tout le monde sur Terre qu'une météorite géante détruira la planète dans six mois. Matthew semble avoir perdu du poids depuis été dernier. L'acteur de 51 ans a récemment partagé les premières photos de sa magnifique fiancée, Molly Hurwitz et il semble qu'après de nombreuses années de lutte contre la dépendance, la star de Friends semble en meilleure santé et plus heureuse que jamais. Boston, le 12 décembre 2020.