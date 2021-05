Matthew Perry, ses troubles mentaux dans Friends : "Je transpirais et je convulsais"

C'est sûrement votre petit chouchou dans Friends. Toujours drôle et maladroit, Chandler Bing est un personnage inoubliable de la sitcom culte. Présent lors de l'épisode-réunion diffusé jeudi aux Etats-Unis et disponible sur Salto en France, son interprète Matthew Perry s'est confié avec honnêteté sur ses troubles mentaux. Il explique avoir eu du mal à jouer en face d'un public, comme ce fut le cas pendant dix saisons.

"Pour moi, j'avais l'impression de mourir s'ils ne riaient pas", a avoué l'acteur en face de Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe) et Courteney Cox (Monica) dans les décors de Friends. "Ce n'était pas sain, c'est clair, mais des fois je disais une réplique et ils ne voulaient pas rire et alors je transpirais et je convulsais. Si je n'avais pas les rires que je devais avoir, je pétais un plomb", déplore Matthew Perry dans le programme de HBO, qui ressemble finalement beaucoup à son personnage.

"Tu ne nous avait jamais dit ça auparavant. Je ne me rappelle pas que tu aies déjà dit ça", compatit Lisa Kudrow. "Oh que oui, répond-il. Je me sentais comme ça chaque nuit".