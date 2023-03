Diaporama : Mesut Ozil marié à Amine : en robe bustier, sa femme sublime devant un témoin très puissant

Les amoureux se sont mariés lors d'une belle cérémonie en juin 2019 Mesut Özil et Amine Gülse sur Instagram le 23 juillet 2018. © Instagram, gulseamine

Il va désormais pouvoir se consacrer à sa famille et notamment sa femme, Amine, qu'il a rencontré en 2017 Mesut Ozil - Match de coupe du monde de l'Allemagne contre le Mexique au Stade Loujniki à Moscou, Russie, le 17 juin 2018. Le mexique a gagné 1-0. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir que la femme de Mesut Ozil portait une sublime robe bustier avec de fines bretelles Le footballeur Mesut Ozil est allé diner avec des amis au restaurant Matsuhisa à West Hollywood, le 30 mai 2017 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 13