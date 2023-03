Mesut Ozil marié à Amine : en robe bustier, sa femme sublime devant un témoin très puissant

Voilà une annonce qui risque de faire souffler un grand vent de nostalgie chez les fans de football. À seulement 34 ans et après une carrière en dents de scie, Mesut Ozil a décidé de raccrocher les crampons. Le joueur allemand d'origine turque est unanimement reconnu comme l'un des plus beaux joueurs des 15 dernières années et il a fait le bonheur du Real Madrid et d'Arsenal notamment. Numéro 10 à l'ancienne, doté d'un toucher de balle exquis, il évoluait du côté d'Istanbul cette année, mais il vient donc de mettre un terme à sa carrière ce 21 mars.

Sur ses réseaux sociaux, Mesut Ozil a adressé un beau et long message à sa communauté. "Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de me retirer du football. J'ai eu le privilège d'être un joueur professionnel pendant 17 ans et j'en serai éternellement reconnaissant. Mais lors des dernières semaines et des derniers mois, j'ai contracté de nombreuses blessures, c'est donc devenu clair pour moi qu'il fallait que je quitte le football", a-t-il notamment déclaré. Le sportif va donc pouvoir se concentrer sur sa vie de famille et notamment sa femme, Amine, qui n'est autre qu'une ancienne Miss Turquie. Après avoir été en couple pendant plusieurs années avec une célèbre chanteuse allemande, l'ancien madrilène a rencontré sa future femme en 2017.

Un témoin bien connu pour le footballeur

Un véritable coup de foudre puisqu'ils n'auront attendu que deux années avant de se marier. Une belle cérémonie qui s'est tenue en juin 2019 en Turquie. Le témoin de Mesut Ozil n'était autre que Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président turque. Comme il l'a montré sur les réseaux sociaux, le footballeur portait un élégant smoking noir et un noeud papillon, tandis que sa femme était resplendissante dans sa robe bustier avec de fines bretelles. Elle portait également un magnifique diadème agrémenté d'un long voile. Des photos que les deux tourtereaux ont partagées avec leurs fans sur les réseaux sociaux, peu de temps après la cérémonie.