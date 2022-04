Diaporama Michel Platini, Christian Karembeu et Wilfrid Mbappé réunis pour la bonne cause en Ardèche

27 / 31

Exclusif - Wilfrid Mbappé (père de K.Mbappé) - Match de football caritatif du Variétés Club de France contre l'union départementale des pompiers de l'Ardèche au profit des pilotes de canadairs décédés en mission au Stade Georges Marquand à Aubenas en Ardèche le 18 avril 2022. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 buts partout devant un public conquis et nombreux, environ 2500 spectateurs ont assisté à cette belle fête du football. 15.000 euros ont été récoltés. © Romain Doucelin/Bestimage

Exclusive - For Germany call for price - Charity football match of the Variétés Club de France against the departmental union of firefighters of the Ardèche for the benefit of the pilots of canadairs who died on mission at the Georges Marquand Stadium in Aubenas in Ardèche on April 18, 2022. The two teams left on the score of 2 goals everywhere in front of a conquered and numerous public, about 2500 spectators attended this beautiful football celebrati