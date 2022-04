Michel Platini, Christian Karembeu et Wilfrid Mbappé réunis pour la bonne cause en Ardèche

Le football est le sport le plus populaire de la planète et certaines stars utilisent cette notoriété pour de très nobles causes. C'est exactement ce qui s'est passé le 18 avril dernier du côté d'Aubenas, dans l'Ardèche, où le Variété Club de France a organisé un match de football caritatif en hommage aux pilotes de canadairs décédés en mission dans la région. Une belle initiative de la part de ce club de foot qui rassemble chaque année de nombreuses personnalités du sport ou non pour ce genre d'évènement.

Pour l'occasion, le Variétés avait fait appel à des visages bien connus des Français, à commencer par l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, Michel Platini. Le triple Ballon d'Or était présent pour assister au match qui s'est joué contre les pompiers de l'Ardèche. Sur le terrain, les champions du monde 98 étaient à l'honneur puisque Christian Karembeu et son ami Laurent Blanc avaient fait le déplacement pour participer à la rencontre.

Le père de Kylian Mbappé aussi populaire que son fils

D'autres acteurs bien connus des amoureux de football étaient également présents, à commencer par Laurent Paganelli, le célèbre consultant de Canal +. Il a pu partager le terrain avec l'ancien entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel. La présence de Wilfrid Mbappé a particulièrement attirée l'attention des 2 500 spectateurs qui ont assisté au match. S'il n'a pas eu de carrière professionnelle, le père de Kylian Mbappé est devenu une figure connue des Français et il n'a pas hésité à signer des autographes après la rencontre. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel consultant pour Amazon Prime, Mathieu Bodmer a lui aussi fait le déplacement en Ardèche pour soutenir cette bonne cause.

Une belle journée ensoleillée et un match qui s'est terminé sur le score de 2 buts partout, mais l'essentiel était ailleurs puisque ce match caritatif a permis de récolter 15 000 euros pour la bonne cause. Chapeau messieurs !