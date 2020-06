Claude Puel : Son fils Grégoire marié à Juliette, par Christian Estrosi

À peine réélu à la mairie de Nice, Christian Estrosi a dû officier. Lundi 29 juin 2020, le mari de Laura Tenoudji a uni un couple et il n'avait pas affaire à des inconnus : le footballeur Grégoire Puel, fils de Claude Puel (entraîneur de l'AS Saint-Étienne), a épousé sa belle Juliette. Claude Puel était bien évidemment présent pour ce grand jour, comme l'atteste la photo publiée par Nice Matin et prise juste après la célébration.

Grégoire Puel est originaire de Nice, il y est né en février 1992. Il a porté les couleurs de l'OGC Nice de 2012 à 2015, année durant laquelle son contrat est résilié par le président du club, Jean-Pierre Rivère, alors que son père, alors entraîneur de l'OGC Nice, lui a toujours apporté son soutien malgré les critiques. Grégoire Puel a ensuite rejoint la Ligue 2 et le Havre, où son contrat n'a pas été renouvelé après une saison sans jouer. Il a ensuite mis les voiles vers le Gazélec Ajaccio, mais après la descente du club en National, il met un terme à cette collaboration et n'a plus de club depuis.

Le parcours de Christian Estrosi est quant à lui bien plus florissant. En lice pour décrocher un troisième mandat à Nice, le maire sortant a été réélu le dimanche 28 juin avec une franche majorité. Opposé au candidat du Rassemblement national, Philippe Vardon et au candidat de la liste Nice Écologique, Jean Marc Governatori, Christian Estrosi a rassemblé 59,3% des suffrages. Le candidat Les Républicains a fêté sa victoire devant la mairie, en compagnie de sa femme Laura Tenoudji (spécialiste du web dans l'émission Télématin sur France 2) et de leur fille de 2 ans et demi, l'adorable petite Bianca.